Vuelta, tappa 14: Brenner vince allo sprint, Mas consolida la Rossa

L'arrivo in salita sulla Sierra de la Pandera regala spettacolo e alternanza al comando e lotte di classifica, coi vincitori di giornata che di fatto sono due. Marco Brenner vince allo sprint sulla maglia a pois Santiago Buitrago, battuto per 1”. Esulta il tedesco e, poco dopo, anche Enric Mas, sul pezzo nelle fasi che contano e consolidatosi in maglia rossa. Lo spagnolo marca stretto Felix Gall, che pur provando a strappare arriva all'unisono con lui e resta lontano 2' 06"; l'austriaco si consola diventando primo inseguitore del capoclassifica, perché viceversa Primoz Roglic non tiene il passo e perde 25”, scendendo al 3° posto della generale a 2' 10” da Mas. Come lui cede terreno pure Carapaz, che prima di andare in affanno sulla salita conclusiva aveva tentato più volte lo strappo sul gruppo maglia rossa.

La tappa 14 della Vuelta si preannuncia movimentata e così è: il primo a distinguersi è Vermaerke, che allunga sulla discesa dopo il GPM di Puerto de los Villares; la sua fuga dura fino ai -15, quando Steinhauser lo riprende e, una volta al principio della Sierra de la Pendera, va via da solo. Anche lui però ha vita breve: lo raggiungono altri 4 corridori, tra i quali proprio Brenner e Aparicio, che prende margine in solitaria prima di essere saltato di netto dall'arrembante Buitrago. Sul n°1 degli scalatori si avventano prima Brenner e poi anche il duo Sosa-Rodriguez, che però, a differenza del tedesco, quando all'ultimo km il portatore della pois parte deciso non tengono ed escono dai giochi. Dunque è lotta a due, Buitrago sembra avere più gamba e invece alla fine Brenner lo beffa per il suo primo successo di questa Vuelta.









