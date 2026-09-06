CICLISMO Vuelta, tappa 15: secondo successo per van Aert. Mas sempre leader

Vuelta, tappa 15: secondo successo per van Aert. Mas sempre leader.

Wout van Aert conquista la quindicesima tappa della Vuelta a España 2026, imponendosi sul traguardo di Córdoba al termine di una frazione resa particolarmente dura dal caldo. Proprio a causa delle temperature estreme, il percorso era stato ridotto a 110,2 chilometri. Per il corridore della Visma è il secondo successo in questa edizione, dopo la vittoria di Loja, e il quinto per la squadra olandese. La fuga di giornata si è formata nelle prime fasi con undici corridori, tra cui Ethan Hayter, Andreas Leknessund e Gijs Leemreize. Il gruppo, però, non ha mai concesso troppo spazio, con Visma e Cofidis impegnate a controllare il distacco.

La corsa si è accesa sul Puerto Artafi, dove gran parte dei fuggitivi è stata ripresa. Leknessund ha tentato di insistere, ma poco dopo sono rientrati Ramses Debruyne, Thibau Nys, Alessandro Romele e lo stesso Van Aert. Negli ultimi venti chilometri i cinque hanno così preso il largo, arrivando a giocarsi la vittoria. Nella volata finale Nys ha provato ad anticipare tutti con uno sprint lungo, ma Van Aert lo ha superato con autorità, centrando il successo. Ottimo secondo posto per Alessandro Romele, protagonista di una Vuelta di altissimo livello e al miglior risultato in carriera in un Grande Giro. Il gruppo della Maglia Rossa è arrivato a 2’44”. Nessun attacco tra gli uomini di classifica: alla vigilia del giorno di riposo, Enric Mas conserva senza difficoltà la leadership della generale.

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