CICLISMO Vuelta, tappa 16: Roglic cade in volata e si ritira Colpo di scena alla Vuelta: il tre volte vincitore Roglic cade al traguardo della sedicesima tappa ed è costretto al ritiro. Maglia rossa che resta al belga Evenepoel, sempre più vicino al successo finale.

Sembrava una classica e tranquilla tappa per velocisti e invece si è trasformata in un thriller con colpi di scena a ripetizione. Tutto parte a 3km dal traguardo della 16^ frazione della Vuelta: Primoz Roglic, tre volte vincitore del Giro di Spagna, approfitta dell'ultimo muro per attaccare la maglia rossa Evenepoel e staccarlo, a caccia di secondi preziosi in ottica classifica generale. L'attacco riesce, lo sloveno arriva alla volata finale ma, a questo punto, succede il patatrac: Roglic tocca la ruota posteriore di Wright e termina a terra. A vincere sarà la maglia verde Mads Pedersen davanti ad Ackermann e van Poppel. Ma quello che preoccupa sono le condizioni del capitano della Jumbo Visma, dolorante e vistosamente sanguinante all'arrivo di Tomares. E il bollettino del giorno dopo è inequivocabile con Roglic costretto al ritiro per il dolore a ginocchio, anca e gomito. Termina qui la caccia alla quarta Vuelta consecutiva ed ora la strada per Evenepoel è in discesa: lo spagnolo Enric Mas, secondo, ha oltre 2 minuti di ritardo dal belga. Oggi, però, la strada torna a salire: 17^ tappa con arrivo oltre i 1000 metri al Monasterio de Tentudia, per un GPM di seconda categoria.

