CICLISMO Vuelta, tappa 5: Groves trionfa a Tarragona

Kaden Groves vince in volata la quinta tappa della Vuelta. Il corridore della Alpecin taglia il traguardo di Tarragona davanti a Molano e Theuns. Frazione senza scossoni per la classifica generale con il belga Evenepoel che resta in maglia rossa con 5 secondi di vantaggio sullo spagnolo Mas.

