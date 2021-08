Vuelta, tappa 7: Storer vince, brutta caduta per Valverde

Una delle prime vere tappe di montagna di questa Vuelta va a Michael Storer. Il corridore australiano si impone nella settima frazione – 152km da Gandia a Balcon de Alicante – entrando nella fuga di giornata e riuscendo a staccare i due grandi rivali per la vittoria, Carlos Verona e Pavel Sivakov. Alle spalle il gruppone aspetta gli ultimissimi chilometri per muoversi e provare a darsi battaglia: in particolare Adam Yates che alza improvvisamente il ritmo per “rubare” qualche secondo alla maglia rossa Primoz Roglic, senza riuscirci. Lo sloveno resta al comando della generale con 8 secondi di vantaggio sull'austriaco Grosschartner e 25 sullo spagnolo della Movistar Enric Mas.









Ed è proprio il team della Navarra ad essere protagonista – nel bene e nel male – di questa settima tappa: prima con un offensiva portata ai -40 dal traguardo, poi con la brutta caduta che ha coinvolto lo storico capitano Alejandro Valverde. Il 41enne è costretto a salutare anzitempo la corsa in quella che potrebbe essere stata anche l'ultima gara della sua straordinaria carriera. Per l'iberico frattura della clavicola destra e operazione in programma già sabato a Murcia. Nel frattempo la Vuelta prosegue con l'ottava tappa in pianura da Santa Pola a La Manga del Mar Menor.