Vuelta: Trentin beffato al traguardo da Sénéhal Terzo Dainese

La Vuelta di Spagna giunge alla tredicesima tappa con arrivo a Villanueva de la Serena. Dopo poco più di 200 km di gara a tagliare il traguardo per primo in 4 ore e 58' è il francese Florian Sénéhal della Quick-Step, per lui si tratta del primo successo nella corsa. Grandi prestazioni dei ciclisti azzurri Trentin e Dainese, che chiudono rispettivamente in seconda e terza posizione staccati di soli due decimi dal vincitore. Fabio Jakobsen, in testa fino a 1500 chilometri dall'arrivo, è costretto al ritiro a causa di un problema tecnico. Christian Eiking mantiene la maglia rossa della Vuelta con un vantaggio di quasi un minuto su Martin e due su Roglic.





