Vuelta: Tronchon vince a sorpresa la 10ª tappa

La 10ª tappa della Vuelta, dI 184,7 km da Alcaraz a Elche de Sierra, aveva un profilo di difficile lettura. Un percorso vallonato, con gli ultimi 3 km in salita, seppur con pendenze pedalabili. Un profilo altimetrico che poteva vedere Wout Van Aert tra i favoriti, con la Visma che ha cercato di controllare la corsa, ma con la squadra che forse ha speso troppe energie per chiudere tutti gli attacchi, e il belga arrivato senza gregari nel finale. A uscire vincitore alla fine è Bastien Tronchon, corridore di 24 anni della Groupama, che conquista così la sua terza vittoria in carriera, la prima in un grande giro.

Tappa caratterizzata da una lunga fuga di 7 corridori, evasi dal gruppo nei primi km di corsa. Ma è sull'ultimo gpm di terza categoria che iniziano continue accelerazioni all'interno del gruppo. Tra gli attaccanti si distingue Walter Calzoni, che a 4 km dall'arrivo prova un'azione in solitaria. Il suo sforzo dura 2 km, ma il gruppo torna compatto fino alla flame rouge, quando Fedorov e Azparren provano ad anticipare la volata di gruppo. I due vengono ripresi a meno di 100 metri dall'arrivo, con Tronchon che taglia il traguardo davanti a Magnus Cort Nielsen e Thibaut Nys. 5° Alessandro Romele, dietro a Wout Van Aert.

Non cambia nulla nella classifica generale, con Enric Mas che resta in maglia rossa con 1'18" di margine su Primosz Roglic e 1'39" su Félix Gall.







