CICLISMO Vuelta, Van Aert in volata fa sua la terza tappa

Nell'ultima tappa in terra di Portogallo, la terza della Vuelta 2024, Wout Van Aert vola e batte appunto in volata Groves e Aberasturi rafforzando la maglia rossa di leader che già indossa. Tappa priva di difficoltà e ritmo blando per tutta la frazione che porta il gruppo da Lousa a Castelo Branco. Prime battute caratterizzate da una fuga tutta spagnola, un quartetto con Iribar, Ruiz, Maté e Isasa che arriva a prendersi fino a 5'30'' sul gruppo sonnacchioso, ma vigile. Tanto che, ad un certo punto, decide che l'avventura dei coraggiosi battistrada debba finire. E finisce. Anche se Xabier Isasa ci riprova da solo ai 40 dall'arrivo e per una ventina di chilometri resiste al comando. Adesso il ritmo è davvero cambiato e non ci sono alternative alla volata che assegnerà la tappa. L'ultimo disperato tentativo di contropiede è di Camanaerts che non sortisce effetti se non quello di mettere alla frusta l'Alpecin Deceuninck impegnata a ricucire l'ultimo strappo. Volatona lunga dunque, innescata da Groves che parte ai 300 metri. Il vincitore del giorno precedente prepara la doppietta, ma trova questa volta pronto e reattivo Van Aert che si accoda e di potenza va a prendersi il successo che vale 10 secondi di abbuono per la Generale. Oggi la Vuelta torna in Spagna e la strada comincia a salire.

