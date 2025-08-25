Vuelta: Vingegaard cade, si rialza e va in testa

Sono bastate due tappe a Jonas Vingegaard per andare in testa alla Vuelta a Espana. Nella seconda giornata della corsa, il danese, favorito numero uno per il successo finale, batte in volata Giulio Ciccone e si prende la Maglia rossa. Un successo arrivato nonostante Vingegaard fosse caduto nelle ultime fasi della tappa, la seconda delle quattro previste in Piemonte, e che è stato permesso, diciamo così, anche dalla sportività degli uomini classifica che ne hanno atteso il rientro in gruppo invece di attaccare, viste le difficili condizioni meteo.

Nella prima parte della frazione scattata da Alba sono Otruba, Glivar, Fernandez e Slock a scappare, accumulando fino a 2 minuti e 30 di vantaggio. Poi, a 40 chilometri dall'arrivo, ecco la pioggia, con un acquazzone che prima lascia sull'asfalto George Bennet, poi fa scivolare Vingegaard e Pidcock, che però riescono a tornare in corsa. Proprio la Visma - Lease a Bike, squadra del danese, lancia il primo attacco sulla salita verso Limone Piemontese, seguita da altre big, ma nessuna azione va a segno. Infine è volata, lanciata da lontano proprio da Ciccone. Vingegaard è l'unico che riesca a tenerne la ruota e sul traguardo lo supera per questione di centimetri. Una vittoria non solo di pregio, per il danese, ma che dà anche morale, visto che il suo ultimo successo risaliva a marzo, alla Parigi-Nizza.

Tuttavia, la Maglia rossa e la Visma Lease a Bike ora dovranno affrontare un ulteriore ostacolo, non previsto, perché dopo la gara è stato forzato il loro furgone ed è stata rubata una ventina di biciclette, con i meccanici che hanno dovuto lavorare tutta la notte per fornire dei mezzi adeguati ai propri ciclisti in sostituzione di quelli sottratti. Già oggi si vedrà se questo imprevisto influirà negativamente sulle prestazioni della squadra.







