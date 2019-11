Washington in delirio

I Washington National si sono laureati per la prima volta nella storia campioni della Major League di Baseball. I Washington Nationals si sono aggiudicati il titolo grazie alla vittoria in trasferta contro gli Houston per 6-2. Un successo arrivato nella settima e decisiva partita che oltre il risultato permette ai “Nats” di realizzare un record assoluto in Major League, quello di aver vinto la finale conquistando le 4 vittorie solo ed esclusivamente in trasferta, evento mai accaduto prima.