Wawrinka si ritira: "Il 2026 sarà il mio ultimo anno di carriera".

Un ultimo anno sui campi di tennis, per chiudere con un tour d'addio una grandiosa carriera. Stanislas Wawrinka ha annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione da professionista, con un post sui social. "Ogni libro ha bisogno di una fine - scrive lo svizzero -. È tempo di scrivere l'ultimo capitolo della mia carriera come tennista professionista. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel Tour. Voglio ancora superare i miei limitei e finire questo viaggio con la nota più alta possibile. Ho ancora sogni in questo sport. Mi sono goduto ogni parte di quello che il tennis mi ha dato, specialmente le emozioni che ho provato giocando di fronte a voi (dice ai tifosi, ndr). Non vedo l'ora di vedervi ancora una volta, in tutto il mondo".

Classe 1985, 40 anni compiuti, Wawrinka è stato un tennista di altissimo livello, raggiungendo la 3^ posizione nel ranking Atp nel 2014. In carriera conta tre Slam vinti: l'Australian Open (contro Nadal), il Roland Garros e lo Us Open (contro Djokovic), tra il 2014 e il 2016, con quarti di finale raggiunti due volte a Wimbledon, un oro olimpico in doppio a Pechino 2008 in coppia col connazionale Roger Federer. Insieme a lui, a Marco Chiudinelli e a Michael Lammer ha vinto la Coppa Davis nel 2014, battendo 3-2 l'Italia in semifinale e 3-1 la Francia in finale.

Limitato da vari infortuni, è stato uno dei pochi capaci ritagliarsi un bello spazio durante il regno dei tre mostri sacri, Federer, Djokovic e Nadal, riuscendo a batterli tutti anche in finali importanti. All'alba della sua ultima stagione, Wawrinka ha 16 titoli Atp in palmares: si vedrà se riuscirà ad aumentare il conto, magari in un Atp250. Difficile, quasi impossibile, ma non si può mai sapere quando si parla di tennisti di questo calibro.

