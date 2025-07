Wimbledon: Alcaraz e Sabalenka agli ottavi

Carlos Alcaraz fa 21 vittorie consecutive, anche se con il brivido. Dopo essere arrivato al 5° con un eroico Fognini, lo spagnolo – campione delle ultime due edizioni di Wimbledon – soffre anche con il tedesco Jan-Lennard Struff ma alla fine riesce ad imporsi in 4 set. Agevole 6-1 nel primo per Carlitos che poi subisce il gioco potente dell'avversario che chiude 6-3 il secondo. La svolta definitiva nella quarta e decisiva partita quando Struff spreca ben sei occasioni per andar sul 5-4 ed è poi costretto a lasciare il passo ad Alcaraz che così vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il russo Rublev, n.14 del seeding.

Nel torneo femminile continua la marcia di Aryna Sabalenka, che ha bisogno della sua miglior versione per domare una ritrovata Emma Raducanu. La britannica dà battaglia ma non può nulla contro la n.1 al mondo che annulla un set point nel primo set e lo vince 7-6 al tie-break, poi risale dall'1-4 nel secondo chiudendo 6-4. Per Sabalenka ora ci sono gli ottavi con Mertens, per Raducanu restano gli applausi del Centrale di Wimbledon.