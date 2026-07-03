Wimbledon: Berrettini, Cobolli e Paolini al terzo turno. Fuori Grant

La wild card negata che prova a far saltare il banco, turno dopo turno. Dopo aver accompagnato Stan Wawrinka nell'addio a Wimbledon, Matteo Berrettini batte anche Arthur Fils e avanza ancora, in Inghilterra. E pensare che gli organizzatori non lo avevano fatto rientrare nel giro dei tennisti destinatari di una wild card per l'accesso diretto al tabellone principale, ma, alla fine, il romano sull'erba del torneo britannico ci è arrivato e sta dimostrando di poterci rimanere ancora. Il 3-1 contro il francese è molto più netto rispetto a quello rifilato a Wawrinka, con un solo set arrivato al settimo game – il secondo, per altro senza tie break – e un po' di calo mostrato solamente nel terzo, l'unico vinto da Fils. Nel terzo turno, l'azzurro troverà Grigor Dimitrov, che a sorpresa ha eliminato Jakub Mensik.

Bene anche i due finalisti del Roland Garros, a cominciare da Flavio Cobolli, che vince a propria volta per 3-1. Contro l'australiano James Duckworth, il romano fatica, sbuffa e suda, perdendo un set e vincendone due al tie break, ma scollinando dopo essersi preso il terzo parziale, per poi chiudere nel quarto con un 6-1 che non lascia spazio di replica. Tutto facile, o quasi, per il vincitore di Parigi, Alex Zverev, che chiude in 3-0 la pratica Valentin Royer, seppur con un terzo set finito ai vantaggi. Avversario di Cobolli sarà quel Karen Khachanov che ha demolito per 3-0 il tedesco Yannick Hanfmann, stesso risultato ottenuto da Alex De Minaur, testa di serie numero 5, contro il francese Adrian Mannarino.

Infine, arriva il secondo successo a Wimbledon per l'astro nascente del tennis spagnolo, Rafael Jodar, alla prima partecipazione tra i grandi al torneo inglese: il 20enne accede al terzo turno battendo al quinto set il connazionale Pablo Carreño-Busta. Proprio lui potrebbe essere l'avversario di Jannik Sinner in un eventuale ottavo di finale.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, nella giornata dell'eliminazione dell'italiana Tyra Grant e del passaggio al terzo turno di Jasmine Paolini, vincente contro la svizzera Viktorija Golubic, avanzano senza problemi la numero 2 e la numero 3 al mondo, Elena Rybakina e Iga Swiatek, entrambe vincenti per 2-0. La kazaka lascia soli tre game alla statunitense Caty McNally, mentre la polacca ne concede uno in più a Karolina Pliskova.







