Wimbledon cancella il torneo, ma il bilancio è salvo

Colpo di scena. La cancellazione del torneo di Wimbledon porterà nelle casse dell'All England Club porterà più di 100 milioni di euro. E' la copertura che l'organizzazione del più antico torneo di tennis al mondo incasserà grazie ad una polizza assicurativa. La delusione per una tradizione che si interrompe resta, ma il bilancio è salvo. Nel 2003, in seguito ai timori per l'epidemia di Sars gli organizzatori hanno sottoscritto una polizza di copertura per emergenze sanitarie tali da non consentire lo svolgimento del torneo, polizza rinnota di anno in anno. "Naturalmente siamo fortunati ad avere un'assicurazione che ci aiuterà a risolvere i problemi", ha confermato il direttore generale dell'All England Club, Richard Lewis. Wimbledon - scrive oggi il Times - è l'unico Slam ad avere un contratto assicurativo contro la cancellazione.