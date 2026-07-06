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Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale

6 lug 2026
Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale

Doppietta italiana nella seconda giornata degli ottavi di finale di Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono ai quarti. Nel tabellone maschile, il romano ha battuto per 3-0 l'australiano Alex De Minaur, numero 6 al mondo, che esce ancora una volta sconfitto contro un azzurro. Di 7-5 7-6 (7-4) 6-3 è il risultato finale in favore di Cobolli, in poco più di due ore e mezza. Nel prossimo turno sfiderà il vincente dell'incontro tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.

Al femminile, Paolini ha vinto per 2-1 contro la filippina Alexandra Eala, numero 32 al mondo. Parte meglio la toscana (6-4), risponde l'asiatica (4-6), poi l'italiana si rimette definitivamente davanti, chiudendo in 6-3 l'ultimo set. È un altro passo importante nel proprio cammino londinese, per Paolini, che finora aveva vissuto un 2026 complicatissimo e ora sta provando a risalire, forte anche di essere l'ultima già finalista di Wimbledon rimasta in tabellone. Prossima avversaria l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 al mondo.




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