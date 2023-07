TENNIS Wimbledon, Djokovic ferma la corsa di Sinner

Wimbledon, Djokovic ferma la corsa di Sinner.

Si ferma in semifinale il sogno di Jannik Sinner a Wimbledon. Nulla da fare per l'altoatesino contro Novak Djokovic che lo ha battuto in 3 set col punteggio di 6-3 6-4 7-6.

