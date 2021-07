Wimbledon, esultano Berrettini e Sonego.

Giornata positiva per i tennisti italiani a Wimbledon: esultano Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che battono rispettivamente Alijaz Bedene, 64° nel raking ATP, e l'australiano James Duckworth con il punteggio di 3-0. Questa mattina, con un post sul proprio profilo instagram, l'altoatesino Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo, che si terranno in estate. “La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrarmi sulla mia crescita.”