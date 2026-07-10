TENNIS Wimbledon, finisce la favola Fery: Zverev è il primo finalista

Wimbledon, finisce la favola Fery: Zverev è il primo finalista.

Alex Zverev è il primo dei due finalisti di Wimbledon. Il tedesco ha battuto in 3-0 set, con punteggio di 7-6 6-2 6-4, il britannico Arthur Fery, che chiude in semifinale il proprio incredibile percorso, partito con l'assegnazione di una wild card. Per Zverev è la seconda semifinale consecutiva in un torneo dello Slam, dopo il successo al Roland Garros, la prima in Inghilterra. Suo avversario sarà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: