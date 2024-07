TENNIS Wimbledon: Fognini supera Ruud e vola al 3° turno

Impresa di Fabio Fognini a Wimbledon. Il tennista azzurro supera al secondo turno il norvegese Casper Ruud, n.8 al mondo. Successo in 4 set per il 37enne ligure che, dopo aver vinto i primi due 6-4 7-5, serve due volte per il match nel terzo ma si fa rimontare e perde 7-6 al tie-break. Fognini è bravo a non subire il contraccolpo, tornare in partita e imporsi 6-3 nel quarto e decisivo parziale.

