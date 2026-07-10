Wimbledon, la finale sarà Sinner-Zverev

La finale dell'edizione 2026 di Wimbledon sarà tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero 1 del mondo ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-4 6-4, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta patita dal serbo in semifinale agli Australian Open lo scorso 30 gennaio.

Una partita in cui entrambi i giocatori in campo hanno tenuto a lungo un livello di gioco molto alto, ma con l'italiano capace di sfruttare ogni piccola crepa nel gioco dell'avversario, senza mai calare di livello. Sinner nel corso dell'intero match ha concesso una sola palla break a Djokovic, annullata con un ace.

In finale l'altoatesino incontrerà Alexander Zverev, che ha messo fine alla favola della wildcard londinese Arthur Fery con il punteggio di 7-6 6-2 6-4. Jannik Sinner in finale difenderà il titolo conquistato nella passata stagione, mentre il tedesco sull'erba londinese non era mai andato oltre il quarto turno. Negli ultimi due anni Sinner e Zverev si sono incontrati per ben nove volte, con l'altoatesino uscito sempre vincitore senza perdere nessun set negli ultimi sei confronti, ma i due giocatori non si sono mai trovati opposti sull'erba londinese.







