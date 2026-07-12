TENNIS Wimbledon: Noskova vince derby ceco e trofeo, nel doppio maschile trionfano Patten/Heliövaara La 21enne batte Muchova e si prende il primo successo Slam della carriera. Secondo sigillo londinese per il duo britannico-finlandese

Wimbledon: Noskova vince derby ceco e trofeo, nel doppio maschile trionfano Patten/Heliövaara.

È stato il Wimbledon delle prime volte. La prima volta in una finale Slam per Linda Noskova, la prima volta all'ultimo atto in Inghilterra per Karolina Muchova, la prima volta in cui, per il trofeo del più prestigioso torneo al mondo, si sfidavano due tenniste ceche. A vincere l'inedito derby della Mitteleuropa è stata la più giovane delle contendenti, la 21enne Noskova, che in tre set ha liquidato la propria connazionale, lasciandola ferma a fissare il vuoto dopo l'ultimo colpo, com'era successo nella finale del Roland Garros 2026.

Combattutissima la sfida, a cui forse era proprio Noskova ad arrivare come favorita, nonostante la minor esperienza rispetto a Muchova. Ed effettivamente è stata proprio la 21enne a partire forte, vincendo addirittura in 6-2 il primo set. Tutto facile? Nulla di più sbagliato, Muchova, all'apparenza già battuta anche nel secondo set, quando era sotto per 2-5, ha annullato tre match point col servizio e ribaltato il punteggio, fino al 7-5 finale, che ha rimandato tutto al terzo, decisivo parziale. Qui, però, le gerarchie si sono ristabilite. Annullate tre palle break e strappato il servizio all'avversaria, Noskova ha aperto rapidamente un'autostrada verso il 6-3 finale e il successo, il primo della carriera a livello Slam, sul Centrale più prestigioso del mondo.

C'è spazio anche per il ritorno alla vittoria di un britannico, sui campi di Wimbledon, seppur non nel torneo in cui tutti lo aspettavano. Harry Patten, insieme al finlandese Harri Heliövaara, si è preso il doppio maschile. In un'ora e 42 minuti di gioco, con due set vinti al tie break, hanno battuto l'accoppiata formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic. Partiti con i favori del pronostico e la testa di serie numero 1 del tabellone, i due quasi omonimi hanno rispettato le previsioni, conquistando il terzo Slam della propria carriera, dopo Wimbledon 2024 e l'Australian Open 2025.

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