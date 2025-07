Wimbledon, per Sinner quarti a rischio: oggi la risonanza al gomito

Infortuni, colpi di scena, impresa sportiva che di colpo diventa dramma. C'è tutto nel lunedì di Wimbledon, dove uno Jannik Sinner incerottato s'avvia alla sconfitta contro Grigor Dimitrov, salvo poi trovarsi di botto ai quarti. Avanti 6-3 7-5, nel terzo il bulgaro segna l'ace del 2-2 ma poi si accascia a terra, subito raggiunto dall'azzurro. La partita finisce lì: Dimitrov si è infortunato il pettorale, fa fatica ad alzare la spalla e, dopo il consulto coi medici, alza bandiera bianca, in lacrime per l'ennesimo ko fisico in uno Slam. Sinner avanza, ammettendo candidamente di non meritarlo, ma ora deve a sua volta fare i conti con un problema al gomito, legato a una caduta durante la partita: oggi la risonanza magnetica decisiva per capire se, a sua volta, sarà costretto al ritiro. In caso contrario lo attende Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego in 3-6 6-1 7-6 7-5.

L'unico italiano certo di essere ai quarti è Flavio Cobolli, vincente 6-4 6-4 6-7 7-6 con Marin Cilic e ora chiamato a sfidare Novak Djokovic. Contro Alex De Minaur, il fuoriclasse parte malissimo, cedendo con un 6-1 senza storia. Da lì in poi però cambia registro e la ribalta con un triplo 6-4: non senza dover soffrire, perché l'australiano resta sempre in partita e si ritrova anche sul 4-1, prima del 5-0 Djokovic che chiude la contesa.

Nel tabellone femminile, pochi patemi per Mirra Andreeva che liquida 6-2 6-3 Emma Navarro. Per la n°7 del tabellone sarà un quarto di finale contro Belinda Bencic che batte 7-6 6-4 Ekaterina Alexandrova.