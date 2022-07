TENNIS Wimbledon: poker di Novak Djokovic Il campione serbo ha battuto in 4 set l'australiano Kyrgios.

Per la settima volta in carriera, la quarta consecutiva, Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo ha battuto in 4 set, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 l'australiano Kyrgios. Curiosità: Djokovic non non perde una partita a Wimbledon da 4 anni, periodo nel quale ha ottenuto 29 vittorie di fila.

