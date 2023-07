TENNIS Wimbledon: Safiullin ko, Sinner vola in semifinale Il russo battuto in quattro set 6-4, 3-6, 6-2, 6-2

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti l'altoatesino ha superato il russo Roman Safiullin (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships") in quattro set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Sinner, alla prima semifinale a Wimbledon, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

