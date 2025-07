TENNIS Wimbledon: sarà Sinner-Alcaraz la finale della 138^ edizione dei Championship Un mese dopo il Roland Garros, è rivincita per il titolo

Wimbledon: sarà Sinner-Alcaraz la finale della 138^ edizione dei Championship.

Jannik Sinner infila la quinta vittoria consecutiva contro Novak Djokovic, centrando la prima finale della sua carriera ai Championships. L'altoatesino si è imposto ieri pomeriggio con una chiara prova di superiorità, costringendo il 7 volte campione di Wimbledon a una resa in tre set: 6-3 6-3 6-4 il punteggio finale. Un mese dopo il Roland Garros sarà dunque rivincita per il titolo: Sinner-Alcaraz andrà in scena domani a partire dalle ore 17.00.

Nella prima delle due semifinali del singolare maschile, lo spagnolo aveva regolato lo statunitense Taylor Fritz, quinto della classifica Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6.



Si preannuncia grande spettacolo per assegnare il terzo Slam della stagione: dopo il trionfo di Sinner agli Australian Open e l’affermazione di Alcaraz al Roland Garros, scopriremo chi potrà fregiarsi del titolo di Campione dei Championships e festeggiare sull’iconica erba londinese.



