TENNIS Wimbledon: Sinner ai quarti, tabellone femminile senza padrone L'azzurro batte 3-0 anche la sorpresa Mochizuki e sfiderà Struff (con vista su Djokovic). Tra le donne, eliminata Krejcikova, si avrà una nuova vincitrice

Wimbledon: Sinner ai quarti, tabellone femminile senza padrone.

Jannik Sinner sembra aver trovato il ritmo giusto. Dopo lo statunitense Jenson Booksby, l'altoaetesino batte 3-0 anche giapponese Shintaro Mochizuki, centrando i quarti di finale a Wimbledon. Il numero 151 della classifica Atp era arrivato un po' a sorpresa agli ottavi, eliminando in quattro set lo spagnolo Rafael Jodar e cancellando dal tabellone uno dei potenziali incroci più attesi del torneo, quello tra Sinner e il giovane spagnolo, che per ora ha un solo precedente, nei quarti di finale dell'Atp di Madrid, vinto dall'italiano.

Relativamente agevole il passaggio del turno, per l'azzurro, che si è preso in 6-3 il primo e il terzo set, mentre il secondo ha sforato l'ora di gioco, arrivando al tie break, dove però Sinner ha dominato, vincendo addirittura senza concedere punti all'avversario. E così, ai quarti di finale sarà sfida al tedesco Jan-Lennard Struff, che a 36 anni ha già ottenuto il miglior risultato della propria carriera sull'erba di Wimbledon, dopo aver superato anche il polacco Hubert Hurkacz (ritiratosi sul 2-2), e, in un'eventuale semifinale, potrebbe esserci la rivincita del penultimo atto degli Australian Open, contro Novak Djokovic, con il serbo che ha eliminato per 3-1 il russo Roman Safiullin e troverà ora Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3 del torneo, vincente al quinto set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina.

Al femminile, non sembra esserci modo di stoppare l'avanzata di Naomi Osaka, che batte in due set (6-2 7-6) anche la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, e va ai quarti di finale. In questo modo, la testa di serie più alta rimasta in gara è Jessica Pegula, che vince per 2-1 il derby statunitense contro Iva Jovic e si prepara a sfidare la seconda connazionale di fila, Coco Gauff, vincente su Belinda Bencic con stesso punteggio. A proposito di derby, la numero 9 Karolina Muchova vince per 2-1 quello ceco, contro la numero 38 Barbora Krejcikova, la cui eliminazione riporta una certezza in un tabellone in cui finora ha regnato l'incertezza: Wimbledon avrà una nuova vincitrice, perché nessuna delle concorrenti rimaste in gara ha mai alzato il trofeo londinese.

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