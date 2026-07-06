Wimbledon: Sinner ai quarti, tabellone femminile senza padrone
L'azzurro batte 3-0 anche la sorpresa Mochizuki e sfiderà Struff (con vista su Djokovic). Tra le donne, eliminata Krejcikova, si avrà una nuova vincitrice
Jannik Sinner sembra aver trovato il ritmo giusto. Dopo lo statunitense Jenson Booksby, l'altoaetesino batte 3-0 anche giapponese Shintaro Mochizuki, centrando i quarti di finale a Wimbledon. Il numero 151 della classifica Atp era arrivato un po' a sorpresa agli ottavi, eliminando in quattro set lo spagnolo Rafael Jodar e cancellando dal tabellone uno dei potenziali incroci più attesi del torneo, quello tra Sinner e il giovane spagnolo, che per ora ha un solo precedente, nei quarti di finale dell'Atp di Madrid, vinto dall'italiano.
Relativamente agevole il passaggio del turno, per l'azzurro, che si è preso in 6-3 il primo e il terzo set, mentre il secondo ha sforato l'ora di gioco, arrivando al tie break, dove però Sinner ha dominato, vincendo addirittura senza concedere punti all'avversario. E così, ai quarti di finale sarà sfida al tedesco Jan-Lennard Struff, che a 36 anni ha già ottenuto il miglior risultato della propria carriera sull'erba di Wimbledon, dopo aver superato anche il polacco Hubert Hurkacz (ritiratosi sul 2-2), e, in un'eventuale semifinale, potrebbe esserci la rivincita del penultimo atto degli Australian Open, contro Novak Djokovic, con il serbo che ha eliminato per 3-1 il russo Roman Safiullin e troverà ora Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3 del torneo, vincente al quinto set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina.
Al femminile, non sembra esserci modo di stoppare l'avanzata di Naomi Osaka, che batte in due set (6-2 7-6) anche la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, e va ai quarti di finale. In questo modo, la testa di serie più alta rimasta in gara è Jessica Pegula, che vince per 2-1 il derby statunitense contro Iva Jovic e si prepara a sfidare la seconda connazionale di fila, Coco Gauff, vincente su Belinda Bencic con stesso punteggio. A proposito di derby, la numero 9 Karolina Muchova vince per 2-1 quello ceco, contro la numero 38 Barbora Krejcikova, la cui eliminazione riporta una certezza in un tabellone in cui finora ha regnato l'incertezza: Wimbledon avrà una nuova vincitrice, perché nessuna delle concorrenti rimaste in gara ha mai alzato il trofeo londinese.
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