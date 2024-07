TENNIS Wimbledon: Sinner-Berrettini nemici per un giorno Jannik imbattuto nei derby azzurri ma lo attende un secondo turno tostissimo

Wimbledon: Sinner-Berrettini nemici per un giorno.

Spettacolare il match che nel tardo pomeriggio si tingerà d'azzurro sul prato centrale di Wimbledon, i due italiani più competitivi su questa superficie si trovano a confronto già nel 2° turno del torneo. Sinner sfida Berrettini da favorito e numero 1 al modo, ma non mancheranno le insidie per l'altoatesino. Comunque vada, la sfida terminerà salutando uno dei due azzurri che dovrà abbandonare la Church Road. Il numero 1 nel massimo circuito ha vinto 13 volte su 13 contro tennisti italiani, un dato pauroso che comprende anche l'unico confronto con Matteo, dal quale sono trascorsi 329 giorni. (a Toronto in Canada).

E allora Sinner-Berrettini sia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: