TENNIS
Wimbledon, Sinner liquida 3-0 Borges e va al 3° turno
Cobolli elimina Navone nel recupero del primo turno, Bellucci costretto al ritiro per un infortunio in allenamento.
Jannik Sinner si qualifica al terzo turno di Wimbledon eliminando un Borges combattivo, ma mai in grado di soffiargli un set. 7-6 7-6 6-4 il risultato in favore dell'azzurro che ora affronterà Brooksby (3-0 su Buse). Bene anche Cobolli che nel recupero del primo turno contro Navone si impone 1-6 7-6 6-3 7-6. Finisce prima di cominciare invece il torneo di Bellucci, infortunatosi in allenamento e costretto a rinunciare all'incontro con Svajda.
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