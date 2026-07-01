TENNIS

Wimbledon, Sinner liquida 3-0 Borges e va al 3° turno

Cobolli elimina Navone nel recupero del primo turno, Bellucci costretto al ritiro per un infortunio in allenamento.

Wimbledon, Sinner liquida 3-0 Borges e va al 3° turno.

Jannik Sinner si qualifica al terzo turno di Wimbledon eliminando un Borges combattivo, ma mai in grado di soffiargli un set. 7-6 7-6 6-4 il risultato in favore dell'azzurro che ora affronterà Brooksby (3-0 su Buse). Bene anche Cobolli che nel recupero del primo turno contro Navone si impone 1-6 7-6 6-3 7-6. Finisce prima di cominciare invece il torneo di Bellucci, infortunatosi in allenamento e costretto a rinunciare all'incontro con Svajda.

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