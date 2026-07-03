Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: battuto Brooksby in tre set

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in tre set l'americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, conquistando gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Dopo aver controllato i primi due set, Sinner ha avuto qualche difficoltà nel terzo, cedendo due volte il servizio, ma ha chiuso il match in 2 ore e 13 minuti. Al termine dell'incontro si è detto soddisfatto della prestazione, pur riconoscendo qualche situazione da gestire meglio. Agli ottavi affronterà il giapponese Mochizuki, numero 151 del ranking, protagonista della sorpresa contro lo spagnolo Rafael Jodar.







