TENNIS Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: battuto Brooksby in tre set Il numero uno del mondo supera l'americano 6-4, 6-3, 6-4 e centra gli ottavi per il quinto anno consecutivo. Ora la sfida con il giapponese Shintaro Mochizuki.

Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: battuto Brooksby in tre set.

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in tre set l'americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, conquistando gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Dopo aver controllato i primi due set, Sinner ha avuto qualche difficoltà nel terzo, cedendo due volte il servizio, ma ha chiuso il match in 2 ore e 13 minuti. Al termine dell'incontro si è detto soddisfatto della prestazione, pur riconoscendo qualche situazione da gestire meglio. Agli ottavi affronterà il giapponese Mochizuki, numero 151 del ranking, protagonista della sorpresa contro lo spagnolo Rafael Jodar.

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