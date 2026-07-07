TENNIS Wimbledon, Sinner vola in semifinale: Struff battuto in tre set Il n.1 al Mondo vince il quarto di finale 7-5 7-6 6-3: "È stata molto dura"

Wimbledon, Sinner vola in semifinale: Struff battuto in tre set.

Jannik Sinner batte in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff (7-5 7-6 6-3) e si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno, incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

"È stata molto dura con Struff, un giocatore difficile da affrontare - ha dichiarato il campione italiano -. Lui iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio, quindi sono contento di essere tornato in semifinale".

"Nel secondo set poteva finire in un altro modo e c'era una grande differenza nel vincerlo e nel perderlo - ha proseguito Sinner -, mentre nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura". Il campione altoatesino è poi tornato su quanto avvenuto al Roland Garros, spiegando che "abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Per ora - ha concluso - mi godo la semifinale".

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