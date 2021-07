TENNIS Wimbledon: un grande Berrettini non basta, vince Djokovic Il numero 1 del mondo vince in rimonta con il punteggio di 6/7, 6/4, 6/4, 6/3

Nulla da fare per Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Il tennista azzurro ha giocato una grande partita, vincendo al tie-break il primo set poi però è salito in cattedra Novak Djokovic che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6/7, 6/4, 6/4, 6/3. Per il numero 1 del mondo è il sesto titolo conquistato a Wimbledon, il ventesimo Slam in carriera.

