TENNIS Wimbledon verso la cancellazione Domani la decisione definitiva

Wimbledon verso la cancellazione.

Manca solo l’ufficialità ma anche Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis in programma dal 29 giugno al 12 luglio, verrà cancellato. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare domani quando i membri dell’All England Lawn Tennis club, si riuniranno per prendere una decisione definitiva. Wimbledon sarà dunque costretta ad annullare l’appuntamento storico. Un’eventualità accaduta solo in due precisi periodi, quelli corrispondenti agli eventi bellici: i campi rimasero infatti chiusi dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1945.



