World Classic: troppo Giappone per l'Italia

Si chiude con una sconfitta nei quarti di finale il World Baseball Classic. L'Italia cede contro il fortissimo Giappone per 9-3, togliendosi comunque la soddisfazione di conquistare due punti contro Shohei Ohtani, lanciatore dei Los Angeles Angels della Major League Baseball. È comunque un bilancio positivo per gli azzurri nel torneo disputato. Il piazzamento finale dell'Italia sarà ora determinato dal risultato finale del Giappone. In caso di vittoria dei giapponesi gli azzurri chiuderanno con il quinto posto.