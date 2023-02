World Indoor Tour, a Madrid tre record del meeting

Bandiere di Turchia e Siria issate fianco a fianco e minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto, così comincia la tappa di Madrid del World Indoor Tour. Applausi e si parte con le gare, che non deludono. La più tirata è il salto in lungo che non offre record ma, in compenso, un podio che sta tutto in un centimetro. Miltiadis Tentoglou s'impone su Maykel Massò, ma solo alla seconda misura: è 8.15 per entrambi, ci vuole un altro giro e qui l'8.07 del greco prevale sul 7.98 del cubano. Subito sotto lo svedese Montler, di bronzo con 8.14.

Nella corsa invece arrivano tre record del meeting. Nei 1500 lo statunitense Yared Nuguse lo sigla in 3' 33” 69: dietro di lui gli spagnoli Katir e Mechaal, ai quali, per l'oro, non basta mettere a segno il personale. Gli altri due sono nei 60 metri: in quelli piani è della nigerina Aminatou Seyni che fa 7” 80 e precede l'olandese Seedo e la portoghese Martinez, appaiate ed entrambe d'argento; in quelli a ostacoli è a firma della finlandese Reetta Hurske che batte la francese Samba-Mayela e l'olandese Visser con un 7” 79 che è un centesimo più alto del primato mondiale stagionale.

A un centesimo dal primato mondiale stagionale – ma senza record del meeting – anche il vincitore degli altri 60 ostacoli: lo statunitense Daniel Roberts corre in 7” 39 e ha la meglio sul cubano Iribarne (personale per entrambi), con l'altro statunitense Crittenden e lo spagnolo Llopis che arrivano all'unisono per completare il podio. Spagna vittoriosa negli 800, nei quali Saul Ordoñez ha la meglio sullo svedese Kramer e sull'irlandese English.