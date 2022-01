World Indoor Tour: Duplantis non tradisce le attese

Sette appuntamenti tra Europa e Stati Uniti per un meeting di assoluto livello: è questo il World Indoor Tour di atletica leggera che ha aperto i battenti in Germania con la prima tappa di Karlsruhe. Il protagonista più atteso non poteva che essere Armand Duplantis e lo svedese non ha tradito le attese nel salto con l'asta: oro alle Olimpiadi di Tokyo, Duplantis fa segnare un 6.02 alla prima prova che vale come record della manifestazione e miglior prestazione stagionale. Poi il 22enne, già detentore del record del mondo con 6.18, ha provato a ritoccarlo a quota 6.19 fallendo nei 3 tentativi.

Presenti anche 3 atleti italiani: Ayomide Folorunso è 3^ nella propria batteria dei 400 metri femminili, Luminosa Bogliolo è 7^ nella finale dei 60 ostacoli con il successo che è andato alla giamaicana Williams mentre Yassin Bouih è 8° nei 3000 metri con il crono di 7:48.38. Vittoria per l'etiope Aregawi sullo spagnolo Mechaal e sul keniota Krop. Buone notizie per gli azzurri: tutti e 3 hanno ottenuto il minimo per partecipare ai Mondiali Indoor in programma dal 18 al 20 marzo a Belgrado.