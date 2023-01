World Indoor Tour: Federico Riva terzo nei 1500

Con il meeting Gold di Karlsruhe si è aperta la stagione indoor dell'atletica. Nei 400 metri uomini vittoria per il belga Doom con il tempo di 46,68 davanti al padrone di casa Schlegel e l'olandese van Diepen. Nella seconda finale il migliore tempo è quello di Lobo Vedel con 46,65. Nel getto del peso femminile s'impone la portoghese Dongmo. Sempre in campo femminile successo negli 800 metri per Horvat. La slovena precede l'etiope Eth di 2 centesimi con un sprint finale. Nel programma del meeting anche i 1500 metri. Il britannico George Mills ritocca il proprio personale di 15 centesimi e stabilisce la miglior prestazione mondiale stagionale. Terzo posto per l'azzurro Federico Riva che migliora il suo personale di tre secondi. Occorre il foto-finish per stabilire la vittoria nei 60 metri ostacoli. Nel derby spagnolo vince Llopis davanti a Martinez. Terzo il polacco Szymanski. La gara più attesa era quella dei 60 metri donne con la vittoria della britannica Dina Asher-Smith che con 7,04 con il nuovo record nazionale, davanti a Swoboda (7.09). Terzo posto per la svizzera Mujinga Kambundji.