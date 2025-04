PADEL World legends tour: a Vieri e Candela la 2a tappa L'italiano e il francese vincono l'appuntamento parigino del torneo riservato agli ex campioni di calcio e si qualificano per le finali di Miami

Dal pallone alla pallina, dai tacchetti alla racchetta. L'avvicinamento al padel di un numero sempre maggiore di ex campioni del calcio, una volta appesi gli scarpini al chiodo, va di pari passo con il continuo aumento di popolarità di questo sport. Un'attenzione cresciuta a tal punto che a loro è stato addirittura riservato un torneo mondiale a tappe, con tanto di finali, quest'anno in programma a Miami.

È il World legends padel tour, che a Parigi ha vissuto il secondo appuntamento della seconda edizione. Dopo Andriy Shevchenko e Fernando Llorente, che avevano trionfato a Londra, a vincere in Francia sono stati Christian Vieri e Vincent Candela. L'atipico duo composto dall'ex bomber di Inter e Lazio, tra le altre, e dal difensore scudettato con la Roma ha battuto per 9-5 in finale l'accoppiata formata dai campioni del mondo e d'Europa Cristophe Dugarry e Robert Pires.

Alla tappa parigina hanno partecipato anche due ulteriori campioni del mondo, Luca Toni e Youri Djorkaeff, a cui si sono aggiunti altri voti noti del calcio come Jeremy Menez, Samir Nasri, Olivier Dacourt, Florent Sinama-Pongolle e Mathieu Bodmer. Parigi ha portato in dote anche una novità: l'introduzione del ranking mondiale del circuito, che per ora tiene conto delle tappe del 2024 e delle prime due del 2025. Al primo posto c'è Candela, seguito da Llorente e Toni. Il prossimo appuntamento sarà a Roma, il 23 e 24 maggio, poi toccherà a Madrid, Amsterdam, Istanbul e New York, prima dell'atto conclusivo a Miami.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: