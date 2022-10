TUFFI World Series Cliff Diving, Hunt e Iffland vincono gara e titolo La tappa conclusiva di Sidney certifica l'ennesimo trionfo dei due cannibali.

A Sidney si assegnano le World Series di Cliff Diving, quella competizione dove atleti senza paura si sfidano con spettacolari tuffi d'altura e alla fine vince Gary Hunt. Il britannico naturalizzato francese conquista l'ultima tappa e con essa porta a casa il titolo mondiale, il 4° consecutivo e il 10° su 13 edizioni disputate. Stavolta però se l'è dovuta sudare fino in fondo, perché all'atto conclusivo Hunt arriva sì da capoclassifica, ma braccato da vicino da Aidan Heslop e Catalin Preda. Un affare a tre che il pluricampione risolve alla sua, senza scomporsi e vincendo anche la prova australiana.

Alla fine è +74 su Heslop e +110 su Preda, che lo seguono nello stesso ordine anche sul podio di Sidney. Si completa dunque l'ennesimo trionfo di Hunt: un dominio sin qui spezzato, di tanto in tanto, solo da Orlando Duque, Artem Silchenko e Jonathan Paredes. In annate nelle quali l'ormai ex Brilliant Brit, comunque, ha sempre portato a casa almeno l'argento. Non meno cannibale, sul lato femminile, l'australiana Rihannan Iffland, presentatasi alla tappa di casa già certa del suo sesto titolo in fila. Non una buona ragione per non dare suo l'ennesimo successo della sua carriera: anche qui il podio di Sidney corrisponde a quello definitivo, con la canadese Molly Carlson d'argento e la statunitense Eleanor Smart di bronzo.

