World Surf League: ogni martedì su Rtv torna il surf professionistico

Torna su San Marino Rtv la competizione di surf professionistico maschile più famosa al mondo: la World Surf League 2023, raccontando le tappe del championship tour e del challenger tour. Quest' anno, per la prima volta, un italiano in gara: Leonardo Fioravanti. A introdurci in questa disciplina sono Riccardo Baita, direttore agonistico Federazione Italiana Sci Nautico e wakeboard settore surf e Leonardo Franceschini, sulla tavola dal 2000 e fondatore nel 2021 di Tuttologic surf il primo podcast sul surf in Italia. Appuntamento questa sera alle 23.35.

