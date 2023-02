ATLETICA World Tour Indoor: a Birmingham Bellò da record italiano nei 1000, brillano Tsegay e Holloway L'etiope sfiora il primato mondiale nei 3mila, lo statunitense piazza il miglior crono dell'anno nei 60 siepi.

Il World Indoor Tour fa tappa a Birmingham e i record del mondo barcollano, pur non mollando. Colpaccio sfiorato soprattutto nei 3mila, dove l'etiope Gudaf Tsegay vince in solitaria e, col suo 8' 16” 69, va a 9 centesimi dall'infrangere il primato mondiale della connazionale Genzebe Dibaba. Etiope anche il secondo gradino del podio, con Alem d'argento sulla tedesca Klosterhalfen.

Doppietta e successo d'autore pure nei 60 ostacoli, al solito preda di Grant Holloway. Lo statunitense piazza un 7” 37 che gli vale il miglior tempo dell'anno ma non basta per far cadere il record mondiale, da lui stesso detenuto con 7” 29. Seguono l'altro statunitense Roberts e il cubano Iribarne.

Da record anche l'azzurra Elena Bellò che nei 1000 non riesce a concorrere per il podio ma, col suo 4° posto, riscrive il primato italiano in 2' 37” 09. Vince la britannica Laura Muir sulla romena Bobocea – record nazionale pure per loro – di bronzo la polacca Ennaoui. Regno Unito d'oro e da record nazionale anche in altre due specialità: nei 1500 Neil Gourley prevale sullo spagnolo Mechaal – da primato casalingo pure lui – e sull'irlandese Coscoran, negli 800 Keely Hodgkinson s'impone sull'australiana Bissett e sulla connazionale Boffey. Doppietta britannica - senza primati - nei 60 metri, nei quali Dina Asher-Smith batte Neita; terza la statunitense Smith-Barnett. Stati Uniti d'oro e bronzo nel salto in lungo: qui Marquis Dendy apre il podio e Williams lo chiude, nel mezzo c'è l'argento del giamaicano Gayle.

