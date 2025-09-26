CICLISMO Wrolich vince il Trofeo Top Automazioni

Il trofeo Top Automazioni Memorial Davide Bertozzi racconta una bella storia di sport e amicizia. Quella che vede protagonisti Davide Frigo e Santiago Vrolic, appunto amici e compagni di squadra, che arrivano assieme mano nella mano dopo aver fatto assieme la fuga decisiva. Frigo regala a Vrolic, compagno del Team Piepolo, una prima vittoria a lungo inseguita. queste le parole del vincitore:

"Sì, sono tanto contento con questa gara oggi. Un grande grazie a tutti, alla squadra e anche un grande grazie a Davide, che mi ha dato questa prima vittoria. Siamo andati insieme al fine e entrambi siamo stati fortissimi oggi".

Con lui a completare il podio Davide Frigo e Marco Zocco. Frigo:

"Forse sono partito anche un po' troppo forte, però comunque sono riuscito subito a prendere quel minuto che ho mantenuto fino agli ultimi chilometri, dove mi sono girato tre o quattro volte e ho visto i miei compagni e subito non ci credevo. Però mi ha veramente aiutato perché gli ultimi dieci chilometri sarebbe stato veramente dura da solo. Quindi è stato tutto perfetto".

Bellissima giornata, bellissimo il percorso per 200 atleti di categoria Juniors, che da Torriana a Torriana per le strade della Valmarecchia si sono dati battaglia e hanno regalato spettacolo. Ma è stata tutta la giornata a regalare gesti e numeri da record, come i 25 volontari dell'Associazione Acero Rosso di Sant'Ermete impegnati nella preparazione di 700 pasti. Soddisfazione degli organizzatori pronti a lavorare all'edizione 2026. Daniele Bertozzi, organizzatore:

"Abbiamo dato il meglio di noi stessi. Abbiamo cercato di portare la nostra esperienza sul campo, cercare di trasmettere ai giovani la nostra passione. Non potevamo non cercare di dare il massimo di quelle che sono le nostre possibilità".

Chiude il Patron Bruno Bargellini:

"La gara è andata molto molto bene. Non ci sono stati degli grossi problemi, sì qualche piccolo incidente, qualche caduta. Ci sono stati tanti ritiri perché i corridori rimasti andavano veramente molto molto forte".



