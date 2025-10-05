Wta 1000 Pechino, Errani-Vinci ancora campionesse

Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano regine del Wta 1000 di Pechino. L'accoppiata azzurra vince per il secondo anno di fila il titolo nel doppio femminile, battendo il tandem formato dall’ungherese Fanny Stollar e dalla giapponese Miyu Kato, in tre set, in rimonta. Il punteggio finale dice 6-7 (1) 6-3 10-2 in favore delle italiane, che rimangono in testa alla corsa verso le Finals di Riyadh, a cui si erano già qualificate da tempo.

Per loro è il quarto successo del 2025, dopo i Wta 1000 di Doha e Roma e lo Slam di Wimbledon, il nono trionfo in assoluto, da quando fanno coppia.







