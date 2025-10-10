TV LIVE ·
Wta 1000 Wuhan, impresa Paolini: batte Swiatek ed è in semifinale

Dopo sette sconfitte su sette, l'azzurra svolta e concede solo tre game alla n. 2 al mondo. Ora la sfida a Coco Gauff

10 ott 2025
Foto: Wta
Foto: Wta

All'ottavo tentativo, Jasmine Paolini trova la chiave per battere Iga Swiatek e si qualifica per la semifinale del Wta 1000 di Wuhan. Una prova superlativa per l'azzurra, che domina dall'inizio alla fine la n. 2 al mondo, apparendo in controllo dell'incontro sin dal via.

Emblematico il risultato del primo set, vinto 6-1 da Paolini in soli 26 minuti, con tre servizi strappati alla polacca. In totale, nel corso della sfida, saranno sei i break piazzati dall'italiana, su otto turni in battuta per Swiatek. Proprio da dei break arrivano sia il primo, sia il secondo set point, quello del successo, che chiude sul 6-2 in favore di Paolini il secondo parziale.

Con Swiatek disorientata dalla versione "aggiornata" del tennis proposto dall'avversaria, l'italiana martella sia in battuta, sia in risposta, perdendo un solo servizio nel corso della partita. La sua prossima avversaria sarà la n. 3 Coco Gauff, in una riproposizione su cemento della finale vinta a Roma dall'azzurra, a maggio, su terra rossa.




