TENNIS WTA Cincinnati, Paolini elimina Gauff e vola in semifinale

Il momento complicato sembra essere definitivamente alle spalle. Fantastica Jasmine Paolini che, nei quarti del WTA 1000 di Cincinnati, elimina la beniamina di casa Coco Gauff e vola in semifinale. Successo in rimonta per la tennista azzurra che, dopo aver perso 6-2 il primo set, sale d'intensità e approfitta degli errori della statunitense (addirittura 16 doppi falli). Alla fine sarà 2-6 6-4 6-3 per Paolini che ora se la vedrà con la russa Kudermetova.

