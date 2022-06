WTA Eastbourne: Kvitova vince il 29° titolo in carriera

Petra Kvitova fa 39 finali in carriera e, con il successo al WTA di Eastbourne, conquista il titolo numero 29. La ceca, testa di serie n.14 del torneo inglese, dimostra ancora una volta il gran feeling con l'erba – delle ultime 6 finali su questa superficie, ne ha vinte 5 – e supera la campionessa in carica Jelena Ostapenko. La lettone non trova il giusto apporto dal servizio con solo il 54% di prime in campo e viene travolta dallo strapotere fisico dell'avversaria, superiore in ogni fondamentale. Il risultato è lo specchio più fedele: Kvitova parte forte e sale subito 3-0 con un primo break. Set che la 32enne chiude con un agevole 6-3. Nel secondo parziale non arriva la reazione sperata della Ostapenko che, anzi, continua a commettere errori gratuiti e concedere innumerevoli palle break. La Kvitova ne approfitta, prima va sul 3-1 e poi chiude definitivamente sul 6-2. Solo 5 game lasciati in finale, Kvitova sale al 26° posto della classifica mondiale ed è pronta a dare l'assalto a Wimbledon, slam già vinto nel 2011 e nel 2014. Esordio contro la tennista azzurra, Jasmine Paolini.