WTA Finals: Coco Gauff è la regina di Ryadh.

Alla fine vince Coco Gauff e lo fa in maniera rocambolesca, vincendo un match che più volta ha cambiato padrona. Tre ore e sette minuti per piegare la resistenza della cinese Qiwen Zheng. L'americana, che aveva eliminato Aryna Sabalenka in semifinale, porta a casa il nono titolo della carriera, decisamente il più prestigioso.

Per la Zheng solo rimpianti dopo aver guidato a lungo e aver a pieno titolo pensato alla vittoria. Specie in un primo set nel quale è vero che la Gauff ha sprecato 5 palle break, ma che la cinese ha portato a casa abbastanza agevolmente per 6-3 in 57 minuti. La partita sembra poi prendere decisamente la via della seta quando Zheng brekka in apertura di secondo consolidando il vantaggio fino al 3-1.

Sull'orlo dell'irreversibilità, la situazione svolta inaspettatamente. La Gauff riemerge alla spalle di un'avversaria che di punto in bianco si è messa a sbagliare praticamente tutto. Il match è follia pura, Zheng va vicinissimo al 5-5 però regala la seconda partita a Gauff e rinvia al terzo la sentenza. Errori su errori, la finale non ha più una logica. la cinese ha 2 palle per il 3-0, ma le sciupa e i 3 games consecutivi li fa Gauff. Che sul 6-5 dilapida 2 match point, poi però fa suo il tie break ed è lei la regina di Ryadh.

