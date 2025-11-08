TENNIS WTA Finals: la finale sarà Sabalenka-Rybakina

Alle 17 è in programma l'ultimo atto delle WTA Finals tra la n.1 al mondo Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina, che è stata l'ultima in ordine di tempo ad aver raggiunto questo torneo. Per entrambe è stato un percorso netto con 4 vittorie, 3 nel round-robin oltre alla semifinale. La Sabalenka ha superato in 3 set (6-3 3-6 6-3) la statunitense Anisimova, mentre per la Rybakina è arrivato un successo in rimonta (4-6 6-4 6-3) contro l'altra americana Pegula.

