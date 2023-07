TENNIS WTA Losanna: primo titolo e best ranking per Cocciaretto La 22enne di Fermo vince il suo primo titolo in carriera a livello WTA superando in tre set la francese Burel: 7-5 4-6 6-4 dopo 2 ore e 45 minuti di battaglia. Da lunedì Cocciaretto entrerà in top 30, suo best ranking.

Un momento che non si dimenticherà mai. Elisabetta Cocciaretto vince il WTA di Losanna, conquistando così il suo primo titolo in carriera (a livello WTA). E' la terza italiana a trionfare quest'anno, dopo Camila Giorgi a Merida e Lucia Bronzetti a Rabat. Un successo sudato, arrivato solamente dopo una battaglia di 2 ore e 45 minuti contro la francese Clara Burel, numero 84 al mondo. Ecco, parlando di ranking. Grazie a questa vittoria, Cocciaretto scala la classifica mondiale e da lunedì entrerà per la prima volta in top 30. Un balzo di oltre 10 posizioni per la ventiduenne nata a Fermo. Che chiude una settimana folle: l'azzurra è rimasta in campo per oltre 13 ore, 4 in più della sua avversaria.

In semifinale era stata una lotta con Bondar, e la finalissima non ha fatto eccezione. Vittoria in 3 set per Cocciaretto che chiude il primo sul 7-5 e nel secondo è avanti 3-2 con palla in mano. Burel però recupera e riesce a portarla al terzo set con un 6-4. Nel decisivo parziale poi l'ago della bilancia sembra pendere verso la transalpina, sopra addirittura 4-2. Qui Cocciaretto trova la forza per riemergere, vince 4 game di fila con due break e se la porta a casa 6-4, con un colpo al volo. Al momento, il più importante della sua carriera.

