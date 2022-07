WTA Losanna, Simona Waltert batte Cristina Bucsa 6-1, 5-7, 6-4. Passano ai quarti anche Potapova, Martic e Sara Sorribes Tormo.

Sulla terra rossa svizzera, la russa Anastasia Potapova compie l'impresa e si porta a casa in tarda mattinata una vittoria schiacciante per 6-4, 6-2 sulla rumena Irina Begu, testa di serie numero 3. La ventunenne di Coira, Simona Waltert fa gli onori di casa e continua a stupire i tifosi portandosi a casa un'altra vittoria in tre set contro la spagnola Cristina Bucsa. La svizzera chiude il match con il parziale di 6-1, 5-7, 6-4 tra gli applausi e la soddisfazione generale. Anche la croata Petra Martic supera facilmente la russa Erika Andreeva chiudendo il match 6-4, 6-2. Infine nell'ultimo incontro di giornata Sara Sorribes Torribes, testa di serie numero 4 ha avuto la meglio sulla francese Clara Burel, numero 106 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-2.